«Патриот-Тула» станет примером патриотического парка для других регионов

Тула, , 14:32 — REGNUM В рамках строительства парка «Патриот» в Тулу 25 октября с визитом прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым они проинспектировали ход строительства объекта. В этом месте создается целая платформа военно-патриотического воспитания: парк «Патриот-Тула» образует единый комплекс с Суворовским военным училищем построенным в 2016 году.

Намерение построить филиалы знаменитого парка на Кубинке для патриотического воспитания молодого поколения министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу обозначил еще в 2016 году. Тогда в планах было открытие филиалов в четырех военных округах России — Восточном (Владивосток), Центральном (Верхняя Пышма), Южном (Ростов-на-Дону), Западном (Кронштадт), а также на юге (Севастополь) и Северном море (Североморск).

Несколько парков частично начали свою работу, во Владивостоке на острове Русский запущен филиал, однако не обошлось без сложностей. При строительстве произошли изменения объектов культурной ценности располагавшихся на территории парка. В некоторых парках после защиты проекта произошло смещение в сторону туристической составляющей, воспитательные аспекты отошли на задний план. Открытие филиалов в других военных округах откладывается из года в год из-за различных возникающих проблем.

В декабре 2017 года губернатор области Алексей Дюмин одним из последних обозначил свое намерение построить филиал парка «Патриот-Тула» в регионе. В связи с тем, что регион изначально не входил в программу Минобороны, Алексей Дюмин нашел и заинтересовал частного инвестора, который согласился вложить собственные средства в строительства парка, сообщили в областной администрации. Этот момент в последствии во многом стал преимуществом при создании парка: решения принимались консолидированно, что избавило от множества бюрократических проволочек, которые замедлили строительство парков в Кронштадте и Севастополе.

На сегодняшний день основа парка «Патриот-Тула», выполненного в стилистике парка «Патриот» в Кубинке, практически готова. Завершаются работы по первой очереди проекта: на территории в 3,5 га уже построены 4 тенто-мобильных укрытия. В одном из них в будущем разместится экспозиция ретро-автомобилей. Также практически завершена постройка здания конгресс-выставочного центра (КВЦ), окончание отделочных работ планируется на ноябрь 2018 года. Этот центр станет уникальным для Тульской области и позволит проводить мероприятия самого высокого уровня. Параллельно проводится благоустройство территории.

Как ранее отмечал Алексей Дюмин, к созданию парка подошли комплексно, чтобы каждый посетитель любого возраста смог найти себе занятие по душе. Кроме выставочных площадок здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое другое. По мнению экспертов, дальнейшее развитие парка сложно осуществить, используя только средства одного инвестора. Для полноценного наполнения пространству потребуются рекреационные объекты — кафе, обучающие центры, тир с настоящей военной техникой и многое другое. Здесь тульскому парку поможет сотрудничество с Министерством обороны.

После осмотра здания КВЦ заместитель министра обороны и губернатор Тульской области заслушали доклад заместителя губернатора Сергея Егорова о планах по наполнению парка «Патриот» и по строительству второй очереди (территория 5 га будет заполнена стрелковым тиром, партизанской деревней, лазертагом и т.д.). Тимур Иванов со своей стороны пообещал поддержку в данном вопросе: выставки и презентации, проводимые в московском парке «Партиот» смогут быть использованы впоследствии и в Туле.

Министерство обороны высоко оценило инициативу руководства области по строительству подобного объекта и обещало поддерживать это начинание. В свою очередь правительство области готово делиться опытом по созданию полноценного филиала парка «Патриот» в регионе.