Костромская область сократила госдолг на 1.2 млрд рублей

Кострома, , 14:25 — REGNUM С начала текущего года Костромская область сократила госдолг на 1 миллиард 259,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти утвердили план выполнения долговых обязательств на 2019−2021 года.

Согласно принятому плану к 2022 году доля общего объема регионального госдолга не должна превышать доходы области на 75%, доля банковских кредитов и ценных бумаг — не более 35%, ежегодный дефицит бюджета региона не должен превышать 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов.

«Долговая нагрузка на областной бюджет по состоянию на 1 октября 2018 года составила 117,4% утвержденных собственных доходов бюджета, что ниже на 17,6% по сравнению с началом текущего года. Плановый показатель — не более 120% к концу года», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что с 1 марта текущего года процентная ставка по кредитам, привлеченным для нужд областного бюджета, снижена с 8,25 до 7,95 процентов годовых. Таким образом регион смог сэкономить 29,1 миллионов рублей в расчете на год.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 миллиардов рублей в кредит под 0,1% годовых, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области.

Местные власти надеяются вернуть взятый у федерального центра льготный кредит к 2024 году. По словам директора департамента финансов области Игоря Замураева, в течении двух ближайших лет регион должен выплатить 5% от общей суммы долга, в 2020 году — 10%, в период с 2021 по 2024 год — по 20%.

Читайте также: «Костромская область всегда платит свои долги»