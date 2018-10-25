«Интер РАО» увеличил чистую прибыль более чем в два раза

Москва, , 14:23 — REGNUM Объем чистой прибыли группы «Интер РАО» составил 12,8 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба предприятия.

В финансовой отчётности за три квартала текущего года по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) говорится, что выручка «Интер РАО» за период с января по сентябрь 2018 года составила 35,2 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей (11,6%) выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

С учетом себестоимости (24,3 млрд рублей) валовая прибыль предприятия составила 10,8 млрд рублей, что на 77,4% выше показателя за девять месяцев прошлого года.

Также отмечается, что совокупные активы предприятия по состоянию на 30 сентября 2018 года по сравнению с 31 декабря 2017 года увеличились на 29,7 млрд рублей (6,4%) и составили 497,8 млрд рублей.

Ранее группа «Интер РАО» представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2018 года. В них сообщалось, что объем чистой прибыли предприятия в отчетном периоде составил 38 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Интер РАО» показала 38 млрд рублей чистой прибыли в I полугодии 2018 года