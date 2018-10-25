Запрет на продажу алкоголя в выходные дни снят в Ульяновской области

Ульяновск, , 14:21 — REGNUM В Ульяновской области снят запрет на продажу крепкого алкоголя в выходные дни. Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания.

Законопроект, регулирующий розничную продажу алкоголя, принят депутатами во втором чтении. Напомним, речь идёт о смягчении условий продажи: на обсуждение был вынесен проект документа, предусматривающий возможность приобретения алкогольной продукции не только в будни, но и в выходные дни с 8 до 20 часов. При этом запрет на продажу алкоголя по-прежнему будет действовать 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября.

«К счастью, население, особенно в выходные, всё меньше внимания уделяет спиртным напиткам, хотя, конечно, праздники и дни рождения никто не отменял. Таким образом, будет достигнута «золотая середина»: алкоголь в Ульяновской области будет продаваться с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00», — отметил первый вице-спикер парламента Василий Гвоздев.

Депутаты обещают в течение полугода отслеживать динамику действия нового закона и при необходимости вносить корректировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект был внесён на рассмотрение в парламент в июне 2018 года. Было предложено исключить запрет розничной продажи алкогольной продукции с 8 часов до 23 часов в субботу и воскресенье. В правительстве региона ссылались на то, что это создаст «условия для сокращения объёмов потребления контрафактной продукции и уменьшения числа случаев отравлений граждан алкогольными суррогатами».

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