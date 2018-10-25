Дагестанцы начнут платить за имущество по-новому уже с 2019 года

Махачкала, , 14:19 — REGNUM В Дагестане начнут рассчитывать по-новому налог на имущество физических лиц уже с 1 января 2019 года. Законопроект об этом парламент Дагестана принял 25 октября. Новый закон поддержал 71 из 74 депутатов, пишет «Новое дело».

Напомним, что данный законопроект был предложен главой Дагестана Владимиром Васильевым. Однако в сентябре, на предыдущей сессии Народного собрания республики, он был отвергнут депутатами. Тем не менее его вновь включили в повестку дня октябрьской сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о расчете налоговой базы на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости. При этом предусматривался переходный период для субъектов РФ для полного перехода на новую систему налогов с недвижимостью до 1 января 2020 года. В течение этого времени могут применяться нормы ранее действующего законодательства о кадастровой оценке.

В 2017 году в 21 субъекте страны налоговые органы впервые приступили к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей и иных зданий, строений, сооружений, помещений.

По закону при переходе на расчет налога по кадастровой стоимости будут применяться понижающий коэффициент 0,2 (за первый год применения кадастровой стоимости) и система не облагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости для 10 кв. м по каждой комнате, 20 кв. м — по квартире и 50 кв. м — по жилому дому.

Кроме того, будут сохранены налоговые льготы для 15 основных категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 407 Налогового кодекса РФ.

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