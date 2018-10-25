Онищенко: Надзорные органы заменят рэкетиров для самозанятых

Москва, , 14:18 — REGNUM В Госдуме обеспокоены тем, что зарегистрировавшихся самозанятых задушат надзорные органы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Защиту от ОПГ вы обещаете (этот аргумент приводит профильный комитет Госдумы) — эту нишу займет государство. Сразу придут прокуратура, надзоры, потому что он предприниматель», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Он обратил внимание парламентариев на то, что «ни один норматив ни в одном надзорном ведомстве не заточен на такой вид работы, — все настроены на промышленность».

«И тогда он превращается из доверившегося государству в самооговор. Его задушат, понимаете, в изощренной форме», — прогнозирует Онищенко.

Госдума в первом чтении обсуждает пакет поправок в Налоговый кодекс, предполагающий 10-летний эксперимент по самозанятым. Им предлагается зарегистрироваться и платить налог на профессиональную деятельность. В эксперименте участвуют четыре региона — Москва, Московская область, Калужская область и Татария.

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