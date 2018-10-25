Capitec Bank в ЮАР признан лучшим банком в Африке и третьим в мире

Кейптаун, , 18:18 — REGNUM Рейтинг банков мира Lafferty Bank Rating 2018 присвоил Южно-Африканскому Capitec Bank первое место среди африканский банков и третье место среди банков всего мира. Всего 8 банков из 500 попавших в рейтинг получили пять звезд — максимальную оценку. В эту восьмерку попал и Capitec Bank, став третьим. Об этом сообщил новостной портал «Maroela Media»

В этом году рейтинг впервые дал оценку 500 банками, что в пять раз больше, чем в 2016 и 2017 годах. Большинство банков (264) получили три звезды, включая южноафриканские Investec, Nedbank и Standard Bank. Absa, Finbond и FirstRand вошли в число 166 банков, получивших четыре звезды.

Банковский сектор Южной Африки в целом финишировал со средним рейтингом 3,7 звезды, лучше, чем Великобритания (3,5), Швейцария (3,4), Швеция (3,6), Катар (3, 6) и Израиль (3,5), но немного отставая от Кении (3.9), Омана (4), Польши (4.1) и России (3.8).

Рейтинг уже называл Capitec Bank в 2016 и 2017 годах лучшим банком в мире. FinBond (11), FirstRand (15) и Absa (71) вошли в число лучших 100 банков мира в этом году. Общий результат испортили Nedbank (196) и Standard Bank (337), получившие только три звезды

Основными критериями, на основе которых был сформирован рейтинг, были общая культура банка, насколько удовлетворены его клиенты, как выполняются обещания банка, а также каковы финансовые результаты банка.