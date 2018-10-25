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Доходы бюджета по итогам года вырастут почти на 2 трлн рублей — Медведев

Экономика

Поступления налогов отражают позитивные изменения в экономике

Москва, 25 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Доходы бюджета по итогам года вырастут на 1,9 трлн рублей, заявил 25 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Он считает, что результат по динамике роста экономики не будет сильно отличаться от первоначальных планов.

«Что касается бюджета, то положительные изменения будут более существенными, во многом благодаря ценам на нефть и плавающему курсу рубля, но не только. Мы видим поступления налогов, которые отражают позитивные изменения внутри экономики и укрепление внутреннего спроса и увеличение доходов бизнеса. Ожидаем, что по итогам года доходы бюджета вырастут на 1,9 трлн рублей», — сказал Медведев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о планах России по производству и экспорту сжиженного природного газа.

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