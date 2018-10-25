Медведев назвал приоритетный регион для сбыта российского СПГ

Москва, , 14:08 — REGNUM Рынками сбыта для российского сжиженного газа могут стать Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа, заявил 25 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он поручил «следить за тем, где в мире будет формироваться спрос на сжиженный газ».

«Причем это касается и географии, и отраслей. Очевидно, что основная часть спроса придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в меньшей степени на Европу, с учетом истории развития газоснабжения Европы. Наша близость к этим рынкам, я имею в виду АТР и Европу, дает нам конкурентное преимущество», — сказал Медведев.

По его словам, весьма перспективной для применения СПГ является сфера транспорта.

«Это бункеровка морских судов, грузовой транспорт, электроэнергетика, которая с этим связана, и так далее», — отметил глава правительства.

Кроме того, СПГ может найти применение и на внутреннем рынке:

«Это касается и газификации удаленных населенных пунктов, которые не имеют доступа к сетевому газу. И в этом смысле такой газ может быть весьма востребован. Ну и более массовое использование газа как экологичного топлива».

Напомним, Дмитрий Медведев также заявил о недопустимости конкуренции между СПГ и трубопроводными поставками газа.