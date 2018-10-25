Киргизия хочет увеличить экспорт сельхозпродукции до 1 млн тонн к 2020 году

Бишкек, , 13:54 — REGNUM С начала 2018 года Киргизия поставила за рубеж более 400 тысяч тонн сельхозпродукции, а до конца года планирует увеличить этот показатель до 600 тысяч тонн за счет фасоли и хлопка. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, выступая на пресс-конференции.

По его словам, на текущий момент экспорт киргизстанской моркови уже превысил 122 тысячи тонн, фруктов — более 59,5 тысячи тонн, сухофруктов — более 59,7 тысячи тонн, а орехов и фисташек — более 11 тысячи тонн.

Замминистра отметил, что к 2020 году сельхозпроизводители намерены нарастить экспорт своих товаров до 1 миллиона тонн.

«Мы делаем акцент на переработанную продукцию. Сейчас разрабатывается проект постановления, мы инициируем создание мастер плана по созданию кластер по пяти направлениям, чтобы была полная цепочка: производство, хранение, переработка, транспортировка и самое главное сбыт», — уточнил он.

Говоря об экспорте животноводческой продукции, Эркинбек Чодуев сообщил о том, что с начала 2018 года Киргизия поставила в другие страны 19 тысяч тонн молока, что на 6 тысяч тонн или на 46,1% больше, чем за 2017 год.

Также, подчеркивает чиновник, в три раза увеличился объем экспорта мёда в Японию, США и Объединенные Арабские Эмираты. А поставки мясной продукции в текущем году уже достигли 1,6 тысячи тонн, что в 1,6 раза больше показателя минувшего года. Помимо этого, значительно возрос экспорт кожевенного сырья, основным покупателем которого по-прежнему остается соседний Китай.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017 году сельскохозяйственная отрасль Киргизии произвела продукции на сумму более 64,2 млрд сомов (60,6 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% от ВВП республики.

Отметим, что по информации министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии, в 2017 году киргизстанские сельхозпроизводители экспортировали свыше 500 тысяч тонн своей продукции как в государства ближнего, так и в страны дальнего зарубежья. Экспорт молока в минувшем году составил 13 тысяч тонн.