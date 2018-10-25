В Томском политехе обсудят молодежное технологическое предпринимательство

Томск, , 13:52 — REGNUM 14−16 ноября в Томском политехническом университете пройдет международный форум «Студенческое технологическое предпринимательство». Форум соберет на своей площадке все заинтересованные в развитии этого направления стороны — экспертов, представляющих университеты, корпорации, венчурные фонды, органы власти и т.д. Регистрация участников и более подробная информация на сайте форума.

Как отметил один из организаторов форума, руководитель Школы инженерного предпринимательства Степан Хачин, сама тема форума — молодежное студенческое предпринимательство — сегодня очень актуальна.

«Ряд вузов, в том числе наш, ставят траекторию развития студенческого предпринимательства в один ряд со студенческим образованием и студенческой наукой. Мы являемся политехническим университетом, то есть заинтересованы в развитии не просто предпринимательства, а именно технологического предпринимательства — создания нового бизнеса, в основу которого положена инновационная, высокотехнологичная идея. И в этом наше конкурентное преимущество, это наша ниша», — сказал Степан Хачин.

Форум не случайно проходит на базе Томского политеха. В вузе с 2010 года реализуется и ежегодно совершенствуется под запросы времени система вовлечения студентов в эту сферу с помощью мероприятий полигона инженерного предпринимательства. Главная цель полигона — помощь студентам в осуществлении их бизнес-идей. Специалисты вуза помогают протестировать идею, сформировать стратегию ее выхода на рынок, дают рекомендации по подбору команды, обеспечивают обратную связь, контакты, идеи и другие ресурсы от предпринимателей и участников, помогают разобраться с вопросами финансирования. Всего в рамках полигона инженерного предпринимательства ТПУ работает 10 программ. Это известные всем политехникам и горожанам «Кафе предпринимательства», где действующие предприниматели делятся своими лайфхаками и вдохновением, «10К. Идеи для жизни» — конкурс для получения финансирования на реальный проект, программа «В шаге от бизнеса» — вывод проекта на первые продажи, «Школа УМНИКов» — подготовка к финалу конкурса и другие. Система вовлечения в предпринимательство является открытой, то есть в мероприятиях могут участвовать не только студенты ТПУ, но и учащиеся из других вузов.

«Основная задача системы — формирование навыков в области предпринимательства и увлечение числа студентов, предлагающих проекты с приоритетом на технологическое предпринимательство, — рассказал Степан Хачин. — У нас накоплен большой опыт в этой сфере, мы хотим им поделиться и получить ответы на ряд возникающих в процессе работы вопросов».

По словам организаторов, Международный форум ставит перед собой целью решить несколько задач. Одна из главных — дать четкое определение, что такое студенческое технологическое предпринимательство, потому что унифицированного понимания этого явления до сих пор нет.

Для этого на три дня дискуссий и встреч соберется экспертное сообщество из самых разных структур. Это представители властей — Министерства образования и науки РФ, РВК, администрации Томской области. Еще одна группа экспертов — представители университетов, где развивается студенческое технологическое предпринимательство. И третью группу организаторы условно называют «потребителями» — это работодатели и компании венчурного финансирования. На форуме также будут работать эксперты из Китая, Европы и США.

«Работодатели — это предприятия, где работают наши выпускники, и нам важно знать, какие надпрофессиональные качества они хотели бы видеть в своих молодых сотрудниках, нужны ли молодежи, по их мнению, навыки в области предпринимательства и какие. Также мы хотим получить обратную связь от фондов венчурного финансирования, видят ли они в поле стартапов студенческие идеи? Таким образом, в наших планах за три дня активной работы форума выработать определение, что такое студенческое технологическое предпринимательство и перейти к обсуждению вопроса, какие надпрофессиональные компетенции важны работодателям и что нужно сделать, чтобы повысить количество и качество студенческих стартапов, а также к обмену лучшими практиками», — подытожил Степан Хачин.

Партнерами форума выступают CLUSTER (Консорциум ведущих европейских технических университетов), CESAER (Ассоциация ведущих европейских университетов в области инженерного образования и исследований), администрация Томской области, Национальный фонд подготовки кадров, Ассоциация инженерного образования России, АО «РВК», АНО «еНано» (входит в группу РОСНАНО), Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, Компания «WIN бизнес решения», программа развития инноваций и предпринимательства в университетах «Инсайт» и другие.