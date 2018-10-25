Медведев об экспорте СПГ: «Мы не должны конкурировать сами с собой»

Москва, , 13:53 — REGNUM Развитие производства и экспорта СПГ не должно идти в ущерб трубопроводному газу, заявил 25 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Хочу подчеркнуть, что производство и экспорт СПГ не должны развиваться в ущерб трубопроводному газу. Мы не должны конкурировать сами с собой», — сказал он.

Глава правительства отметил, что производство сжиженного газа — достаточно новое направление в энергетике:

«Здесь впервые формируются компетенции, отрабатываются технологии. Особое внимание нужно уделить локализации критически важного оборудования. Речь идет о новых технологиях и о возможностях хранения и транспортировки».

Напомним, Дмитрий Медведев рассказал о двух заводах для производства СПГ, которые введены в строй к октябрю 2018 года.