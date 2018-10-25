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Правительство предлагает субсидии при реализации проектов для инноцентров

Экономика

В виде авансовых платежей

Москва, 25 октября 2018, 13:49 — REGNUM  Законопроект, направленный на предоставление субсидий на возмещение уплаченных таможенных платежей при реализации проектов в инновационных научных центрах, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM ИА REGNUM 25 октября.

Речь идет о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, которые занимаются реализацией проектов для работы инновационных научно-технологических центров, в частности, «Сколково». Авторы инициативы отмечают, что субсидии, которые такие юрлица и ИП смогут получать из федерального бюджета в виде авансовых платежей. При этом особенности предоставления субсидий определит правительство РФ.

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Инновационный центр в Сколково
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