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За 10 лет число малых предприятий в Италии сократилось на 100 тысяч

Экономика

Статистики отметили, что «коэффициент смертности» малого бизнеса значительно превышал «коэффициент рождаемости»

Рим, 25 октября 2018, 13:43 — REGNUM  В период с 2006 по 2016 годы число предприятий, имеющих в своем штате менее 10 сотрудников, сократилось в Италии на 100 тысяч, сообщает национальная служба статистики Istat в четверг, 25 октября.

В настоящее время в секторе розничной торговли 90% всех предприятий относится к категории малых, они обеспечивают около 40% оборота и около 60% рабочих мест.

Ситуация не была тождественной в разных секторах и в разные годы, но в целом можно констатировать, что «коэффициент смертности» за редчайшими исключениями значительно превышал «коэффициент рождаемости» малых предприятий, отмечают статистики.

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Экономика Италии
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