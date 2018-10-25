Казанскому бизнесмену-банкроту дали ещё полгода на распродажу участков

Казань, , 13:38 — REGNUM Арбитражный суд Татарии продлил срок банкротства для казанского бизнесмена Евгения Королькова — основателя крупнейшего строительного холдинга Татарии, соучредителя ряда строительных компаний. Финансовый управляющий мотивировал необходимость продлить процедуру реализации имущества на шесть месяцев «распродажей» 17 крупных участков, предназначенных под жилищную застройку, и расчётом с кредиторами. Представитель ПАО «Татфодбанк», который входит в число основных кредиторов бизнесмена, ходатайство финансового управляющего поддержала. Процедуру банкротства для Евгения Королькова продлили до 10 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Евгений Корольков с иском о собственном банкротстве обратился в Арбитражный суд Татарии в середине сентября 2017 года, накопив долги на сумму почти 600 млн рублей. Уже в октябре суд перешёл к реализации имущества, миновав попытку восстановить платёжеспособность должника — реструктуризацию задолженности. Среди кредиторов банка отметились обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» и санируемый «Тимер банк», перешедший в январе 2018 года в ведение компании из группы госкорпорации «Ростех».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен входил в число соучредителей ООО «НефтеТрейдСервис», где на момент подачи иска работал в руководящей должности, также был в числе создателей ликвидированного ЗАО «Интертерминал», позднее признанного банкротом ООО «Компания «Феникс», специализировавшегося в строительстве. Последнее ООО выступало соучредителем еще десятка компаний, в том числе нескольких товариществ собственников жилья, ОАО «Центральный рынок Казани».

Долги у Евгения Королькова возникли в связи с договорами поручительства по кредитам, выданным в ТФБ, «Тимер банке» компании «Роял Тайм Групп», учреждённой кипрской GUCEN ENTERPRISES LTD. Заёмщик выступал соучредителем оператора игорной зоны «Азов-Сити».

Финансовому управляющему бизнесмена предстоит продать 17 участков земли, выделенных под жилищную застройку в Нармонском сельском поселении Лаишевского района Татарии, и две мотолодки. Это не первая попытка реализовать имущество.

Участки на сегодня в рамках публичного предложения, заявки по которому будут приниматься до 5 февраля 2019 года, выставлены с начальной ценой 16 749 000 рублей, но пока потенциальные покупатели не дали за них больше 12 561 750 рублей.

9 ноября 2018 года кредиторы бизнесмена соберутся на собрание, на котором заслушают отчёт финансового управляющего о своей деятельности.