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Евраз показал снижение производства стали на 10%

Экономика

Спад отмечен по ряду других направлений

Евраз показал снижение производства стали на 10%
Цитата из х/ф «Мать». Реж. Глеб Панфилов. 1989. СССР
Сталелитейный цех

Москва, 25 октября 2018, 13:37 — REGNUM  Объем консолидированного производства стали на предприятиях группы Евраз составил 3,1 млн тонн в третьем квартале 2018 года, что на 10,3% меньше показателя второго квартала текущего года. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«В 3-ем квартале 2018 года консолидированное производство стали снизилось на 10,3% до 3,1 млн тонн в основном из-за сокращения объемов производства чугуна», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что объём продаж готовой стальной продукции также незначительно снизился (на 1,2%). Это связывают со снижением объемов реализации продукции для железнодорожного транспорта и плоского проката.

Также Евраз показал незначительное снижение продаж угольной, железорудной и ванадиевой продукции. При этом производство рядового коксующегося угля выросло на 9,6% до 5,9 млн тонн вследствие увеличения производительности на разрезе «Распадский».

Евраз является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2017 году ЕВРАЗ произвел 14 млн тонн стали.

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Металлургия и металлообработка
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