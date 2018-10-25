Медведев рассказал о введенных в строй заводах для СПГ

Москва, , 13:40 — REGNUM В РФ введены в строй два завода для крупнотоннажного СПГ, сообщил 25 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«По состоянию на октябрь 2018 года в РФ введено в строй два проекта крупнотоннажного СПГ — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Оба завода абсолютно уникальные, каждый из них создан в тесной международной кооперации с европейскими странами, с США, Японией, Китаем», — сказал он.

По словам премьер-министра, суммарная мощность российских производств составляет около 21 млн тонн в год, «но она должна расти».

«Этого явно недостаточно — чтобы выйти в лидеры рынка, нужно запускать новые проекты, создавать условия для сбыта», — отметил Медведев.

Расширение производства СПГ — это важная составная часть инфраструктурного развития всей страны, считает глава правительства.

«Новые предприятия подчас создаются в экстремальных условиях крайнего севера, служат основой для роста доходов регионов, предлагают востребованные и хорошо оплачиваемые рабочие места. При помощи таких проектов мы осваиваем и арктическую зону, и северный морской путь, формируем долгосрочный заказ на танкерный ледокольный флот, создаем новые ниши для инженеров и технических специалистов», — подчеркнул он важность направления.

Напомним, Дмитрий Медведев также поручил разработать эффективную экспортную стратегию для российского СПГ.