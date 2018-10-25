Оренбургский филиал АК «Россия» прекратит своё существование

Оренбург, , 13:16 — REGNUM Оренбургский филиал авиакомпании «Россия» упразднят по решению Совета директоров авиакомпании, сообщает пресс-служба АК «России». Реорганизация преследует цель ухода от двойного подчинения к централизованному.

Летом 2018 года в филиале был проведён аудит, обнаружено двойное подчинение ряда подразделений, что могло нарушать координацию в некоторых производственных процессах. Кроме того, на оптимизацию повлияли резкий рост цен на авиационное топливо, общее снижение спроса в регионе на авиационные перевозки, а также сокращение организационных затрат на содержание структурных подразделений.

В авиакомпании подчеркнули, что АК «Россия» останется в регионе, более того — будет выполнять полёты из Москвы и Санкт-Петербурга с увеличенной частотой. Работникам лётных специальностей из оренбургского филиала предложат трудоустройство в филиалах Москвы и Санкт-Петербурга.

В минтруда Оренбуржья отметили, что держат ситуацию с реорганизацией авиакомпании на контроле. По информации ведомства, части работников авиакомпания готова предложить имеющиеся у нее вакансии. В центрах занятости Оренбурга и Оренбургского района работников, находящихся под риском увольнения, могут проконсультировать и предложить вакансии из своих банков данных, где из 500 тысяч предложений около 600 подходят для высвобождаемых работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в 2016 году ликвидировали ОАО «Оренбургские авиалинии». Процесс проходил со скандалом. Коллектив авиакомпании обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить предприятие.

Ситуация получила федеральную огласку и большой резонанс. В итоге было принято решение, что коллектив ликвидированных «Оренбургских авиалиний» войдёт в состав АК «Россия». При этом оренбургские лётчики и бортпроводники опасались трудоустройства в Санкт-Петербурге и Москве, поскольку более четверти персонала «Оренбургских авиалиний» могли лишиться работы, а остальные были бы вынуждены сменить место жительства.

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