Слова Топилина о росте зарплат: ожидания и реальность «кризисного дна»

Москва, , 13:13 — REGNUM На самом деле, тут, конечно, имела место подмена понятий — глава Минтруда Максим Топилин не имел ввиду динамику реальных располагаемых доходов граждан РФ, которые не только не выросли, но снижение которых в осенние месяцы ускорилось, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Ранее Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами — и в реальном, и в номинальном выражении. За 2018 год зарплаты увеличились практически на 11% — на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

«Речь шла об эффекте от повышения МРОТ до фактического минимального прожиточного минимума. Как известно, Госдума 23 октября одобрила законопроект о повышении с января 2019 года МРОТ на 117 руб. (около 1%). Здесь совершенно не имелась в виду динамика реальных располагаемых доходов россиян, которые не только не выросли, но снижение которых в осенние месяцы ускорилось.

Общедоступная статистика, на самом деле, такая. В августе 2018 года реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ снизились на 0,9% в годовом выражении (рост цен существенно опередил рост зарплат — да и то, не горизонтальный, а лишь в некоторых сегментах рынка труда, о чём речь пойдёт ниже). В сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля 2018 года.

Статистика Минтруда показывает, что средний подушевой доход граждан увеличился на 847 рублей до 31 982 рублей. В этой цифре заложены индексации зарплат госслужащих и военных. Зарплаты в частном секторе, по предварительным данным, не увеличивались (хотя и не падали).

Однако надо иметь в виду, что два эпизода девальвации рубля — в апреле и в августе 2018 года — повысили только официальную оценку инфляции (согласно Росстату) до 3,5% на начало октября. Реальная оценочная инфляция, с учётом роста цен на так называемые «волатильные» составляющие — в частности, цены на продукты и бензин — порядка 6,5%.

С учётом принятого закона о повышении акцизов на топливо, НДС с 18 до 20%, а также коммунальных тарифов, инфляционные ожидания в годовом горизонте выросли до 8−8,5%.

В результате всего вышеописанного, реальные располагаемые доходы населения (грубо — это то, что остается на руках за вычетом проинфлировавших за это время расходов и после всех обязательных платежей) упали ниже «кризисного дна», которое Росстат зафиксировал в декабре 2017 года».

Читайте также: Слова министра труда о зарплатах граждан РФ — попытка «отчитаться»?