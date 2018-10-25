Конфеты, мясо, пиво: Чувашия планирует нарастить экспорт

Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии утвердили новую государственную программу по развитию сельского хозяйства. Ожидается, что в результате её реализации к 2024 году объём экспорта продукции АПК возрастёт почти вдвое, объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения — на 68,2%, средняя зарплата — на 16,7%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии.

На заседании регионального правительства принята государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики». В числе приоритетов — экологическая безопасность продукции, развитие животноводства и растениеводства, повышение доходов сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских территорий, введение в оборот неиспользуемой пашни, мелиорация земель, формирование инновационного АПК.

Программа рассчитана до 2035 года и включает девять подпрограмм. Она будет реализовываться в два этапа: с учётом целей, поставленных в майском указе президента России (2024 год), и в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики (2035 год).

По словам вице-премьера министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в результате реализации программы объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения (в действующих ценах) в 2024 году по отношению к 2018 году должен составить 168,2%, а к 2035 году увеличиться в 3,5 раза. Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве к 2024 году, по прогнозам, составит 16,7%, а к 2035 году увеличится в 1,7 раза. Индекс производительности труда в 2024 году прогнозируется на уровне 134%, к 2035 году предполагается его положительная динамика в 2,3 раза.

В отдельное основное мероприятие программы выделен региональный проект «Экспорт продукции АПК». По расчётам, объём экспорта продукции агропромышленного комплекса должен увеличиться к 2024 году в 1,9 раза.

На вопрос о том, как предполагается наращивать экспорт продукции. Сергей Артамонов сообщил, что в настоящее время в другие страны в основном поставляется кондитерская продукция, но есть перспективы по поставкам мяса птицы, пива, вино-водочной продукции. Кроме того, с этого года два чувашских предприятия начали экспортировать зерновую продукцию.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что необходимо повышать уровень заработной платы в сельском хозяйстве, которая, по его словам, составляет 65−75% от средней по республике. По словам руководителя региона, «для молодёжи это не совсем благоприятная мотивация». Сергей Артамонов отметил, что средняя заработная плата работников сельского хозяйства по итогам января — августа 2018 года выросла на 7%, составив 18,2 тыс. рублей (69% от средней по экономике региона). Однако есть отрасли АПК, где заработная плата гораздо выше: так, в производстве пищевой продукции она составляет 89%, а в производстве напитков — 112% от средней по экономике региона.

«Будем выравнивать цифры. Динамика в целом положительная, но мы понимаем, что без увеличения заработной платы привлекать молодые кадры невозможно», — сказал глава минсельхоза Чувашии.