Украина не откажется от закупки импортного газа в 2020 году — эксперт

Киев, , 12:58 — REGNUM Кандидат экономических наук Илья Несходовский считает, что правительству Украины не удастся выполнить программу увеличения добычи газа до 2020 года и отказаться от закупки импортного газа. Об этом Несходовский заявил 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, эта задача была прописана в утвержденной кабмином Украины «Концепции развития газодобывающей отрасли». Согласно документу, к 2020 году газодобывающие компании Украины должны нарастить добычу газа до 27 млрд кубометров.

«На сегодняшний день мы видим определенное блокирование выдачи лицензий на добычу газа, поэтому рост украинской газодобычи происходит очень медленными темпами. Да, он происходит, но очень медленно. Говорить о том, когда мы выполним эту задачу (заместить импортный газ украинским), это явно не за два — три года, учитывая то время, которое необходимо, чтобы в необходимом количестве начать добывать газ», — сказал Несходовский.

Он сообщил, что на Украине нет рыночной цены на газ, поскольку не работает рынок газа.

«Железная руда — это недра Украины? Почему мы её продаем по коммерческой цене? Древесину также продаем по коммерческой цене. Назовите что-то кроме газа, что не является недрами Украины. Мы все недра продаем по коммерческой цене. И только газ — это политическая игра. Мы говорим, что газ мы должны продавать по каким-то другим ценам… Относительно импортного паритета. Да, мы к этому пока ещё стремимся. Когда у нас начнут свободно продавать газ по тем ценам, по которым готов покупать потребитель, только тогда будет сформирована рыночная цена», — пояснил Несходовский.

По его словам, украинская промышленность закупает газ по европейским ценам.

«Сегодня наша промышленность покупает газ по цене, которая приблизительно равна цене за границей. При этом существуют украинские газодобывающие компании, которые могут продавать газ дешевле той цены, которая сформирована исходя из импортного паритета», — добавил Несходовский.

Ранее, 22 октября, глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что программа «Нафтогаза» по наращиванию добычи газа находится под угрозой невыполнения из-за блокирования выдачи разрешений на добычу газа Полтавским облсоветом.

По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания повышает уровень добычи преимущественно за счет применения новых технологий.

«У нас по сравнению с 2017 годом растет добыча. Это происходит за счет применения новых технологий, а не за счет, к сожалению, новых лицензий. Мы выжимаем максимум благодаря новым технологиям и интенсификации добычи с уже имеющихся месторождений. Естественно, этот потенциал ограничен», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о планах отказаться от импорта газа до 2020 года за счет увеличения собственной добычи.

«В 2020 году включительно мы должны добыть 20 млрд кубометров украинского газа и ни капли не закупать за рубежом… Украина будет энергонезависимой. Мы будем добывать все больше и больше украинского газа, и украинцы получат доступ к более дешевому газу, чем сегодня», — обещал Гройсман.

Ранее, финансовый план госкомпании «Укргазвидобування» на 2018 год был скорректирован в сторону уменьшения добычи с 16,5 до 16 млрд м³ газа в связи с блокировкой Полтавским областным советом выдачи новых лицензий на разработку месторождений. На сайте «Укргазвидобування» сообщается, что в 2016—2018 годах Полтавский облсовет 63 раза отказывался предоставить компании специальные разрешения на пользование недрами. Из-за этого, по оценкам «Укргазвидобування», в 2017—2020 годах компания недополучит 3,3 млрд м³ газа.

«Укргазвидобування» — крупнейшая газодобывающая компания Украины. На её долю приходится 75% общей добычи газа. 100% акций принадлежит НАК «Нафтогаз».