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Алтайэнергосбыт увеличил прибыль от продаж в 2,5 раза

Экономика

АО «Алтайэнергосбыт» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2018 года

Алтайэнергосбыт увеличил прибыль от продаж в 2,5 раза
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Барнаул, 25 октября 2018, 12:47 — REGNUM  Объем прибыли от продаж Алтайэнергосбыта за 9 месяцев 2018 года составил 265,3 млн рублей, что в 2,5 раз выше показателя сопоставимого периода прошлого года, сообщает 25 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что резкий рост произошел «вследствие роста клиентской базы в энергосбытовом сегменте, увеличения сбытовых надбавок по решениям регулирующих органов и развития дополнительных платных сервисов».

При этом валовая прибыль предприятия за отчётный период составила 7,4 млрд рублей, что на 8,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В компании также сообщили, что стоимость услуг сетевых организаций за три квартала текущего года увеличилась на 2,7%, что в основном обусловлено повышением объёмов услуг по передаче электроэнергии на 3,1% по причине роста объёмов продаж электроэнергии по договорам энергоснабжения.

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