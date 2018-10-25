Водители воронежских маршруток саботируют безналичную оплату

Воронеж, , 12:45 — REGNUM Ряд перевозчиков саботируют систему безналичных расчетов в общественном транспорте Воронежа. Об этом 24 октября было заявлено на заседании Совета гордумы, сообщила пресс-служба городского парламента.

Как отмечалось на заседании, всего в этом году терминалы безналичной оплаты были установлены в более чем полутора тысячах автобусах разной вместимости. С момента старта проекта воронежцы провели транзакции на более чем семь миллионов рублей. Однако сумма могла быть больше — по информации мэрии, ряд перевозчиков откровенно саботирует безналичные расчеты. Причем, по словам и.о. руководителя управления транспорта Сергея Латынина, ситуация доходит до вывода из строя оборудования. Неоднократно пассажирам просто отказывали в приеме карты — якобы терминал отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность безналичной оплаты в общественном транспорте Воронежа действует с конца мая этого года: в течение двух месяцев терминалы работали в большегрузных автобусах, с августа — во всех видах общественного транспорта. В городских троллейбусах терминалы безналичной оплаты работают с прошлого года.