Казахстан планирует увеличить затраты на медпомощь для сельских жителей

Астана, , 12:39 — REGNUM В 2019 году перед правительством Казахстана стоит задача увеличения затрат на предоставление медико-санитарной помощи в сельской местности, заявил 25 октября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане, сообщает издание BNews.

Глава правительства отметил, что в 2019 году поликлиники и медицинские центры перейдут на безбумажную цифровую документацию. Все граждане республики до 2020 года получат медицинские электронные паспорта.

Сагинтаев добавил, что международное сообщество должно осознать новую роль медико-санитарной помощи с учетом новых технологий в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая приурочена к 40-летию алма-атинской декларации ПМСП.

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