Четверг, 25 Октября 2018 года
13:41:30 МСК

Казахстан планирует увеличить затраты на медпомощь для сельских жителей

Экономика

Все граждане республики до 2020 года получат медицинские электронные паспорта

Казахстан планирует увеличить затраты на медпомощь для сельских жителей
Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

Астана, 25 октября 2018, 12:39 — REGNUM  В 2019 году перед правительством Казахстана стоит задача увеличения затрат на предоставление медико-санитарной помощи в сельской местности, заявил 25 октября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане, сообщает издание BNews.

Глава правительства отметил, что в 2019 году поликлиники и медицинские центры перейдут на безбумажную цифровую документацию. Все граждане республики до 2020 года получат медицинские электронные паспорта.

Сагинтаев добавил, что международное сообщество должно осознать новую роль медико-санитарной помощи с учетом новых технологий в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая приурочена к 40-летию алма-атинской декларации ПМСП.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: человек стоит перед новыми вызовами его здоровью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить