Госдума ратифицировала соглашение о собственности «Газпром-Южная Осетия»

Москва, , 12:29 — REGNUM Соглашение о передаче ОАО «Газпром-Южная Осетия» в собственность ПАО «Газпром» Госдума ратифицировала на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Цены и тарифы для Южной Осетии будут такими же, как и для Северной Осетии, которая входит в состав РФ», — заверила замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.

Документ был подписан в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. Согласно нему все акции ОАО «Газпром — Южная Осетия» уходят в собственность ПАО «Газпром». Сегодня 25% акций принадлежат правительству республики Южная Осетия. Однако для повышения уровня окупаемости инвестиций ПАО «Газпром» в строительство газопровода «Дзуарикау — Цхинвал» за счет роста его загрузки.

Кроме того, согласно документу, «Газпром» берет на себя ответственность по вложению средств в газификацию Южной Осетии. Таким образом, соглашение будет способствовать газификации республики, что приведет к снижению оплаты за отопление региона.