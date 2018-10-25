В Екатеринбурге детские сады и школы будет охранять Росгвардия

Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Охрану дошкольных и среднеобразовательных учреждений в Екатеринбурге возьмёт на себя Росгвардия и аккредитованные частные охранные предприятия. Об этом заявил на заседании городской комиссии по бюджету заместитель министра экономики Свердловской области Андрей Корюков, сообщает издание «Новый день».

Чиновник уточнил, что для этого в бюджете будет сформирована отдельная статья расходов, а решение о переводе под охрану Росгвардии социальных учреждений было принято на федеральном уровне и поддержано региональными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было принято решение о выделении из бюджета в 2019 году 2,3 млрд рублей на обеспечение безопасности дошкольных и образовательных учреждений региона. Средства из региональной казны пойдут на финансирование охраны, установку сигнализаций, оборудования ограждений и освещения территорий возле образовательных учреждений и детских садов.

Напомним, что решение о принятии повышенных мер безопасности было принято после трагедии в политехническом колледже города Керчи. Также в Свердловской области была организована прокурорская проверка детских садов, школ, техникумов и вузов на предмет принимаемых мер, связанных с безопасностью детей и обучающихся, которая продлится до 20 декабря.

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