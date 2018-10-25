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США надеются подписать соглашение об «открытом небе» с Казахстаном

Экономика

В Казахстане работают 150 американских компаний

Астана, 25 октября 2018, 12:18 — REGNUM  США планируют подписать американско-казахстанское соглашение о едином авиационном пространстве между странами, заявил 25 октября министр торговли США Уилбур Росс в ходе казахстанско-американского бизнес-форума, сообщает 25 октября издание BNews.

«Это показывает видение господина Назарбаева по достижению более динамической экономики», — добавил министр торговли.

Росс отметил, что в настоящее время в Казахстане работают 150 американских компаний и республика продолжает создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

По словам министра, открытие международного финансового центра «Астана» свидетельствует об открытости Казахстана для глобальных игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Астане проходит казахстанско-американский бизнес-форум с участием министра торговли США. В ходе форума Уилбур Росс заявил, что рынок Казахстана имеет большой потенциал.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр торговли США: рынок Казахстана имеет большой потенциал

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