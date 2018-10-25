В Газпроме дали прогноз о средней цене экспорта газа по итогам года

Москва, , 12:12 — REGNUM В среднем около $248 будет стоить 1 тыс куб. м газа по итогам 2018 года. Об этом сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью журналу «Газпром».

За девять месяцев года экспортные поставки Газпрома в дальнее зарубежье составили, по предварительным подсчетам, 148,24 млрд куб. м газа. В среднем цена за кубометр была на уровне $235.

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В 2018 году ожидается очередной рекорд экспорта и преодоление символической отметки в 200 млрд куб. м. Ожидаемая средняя цена приблизится к $248 за 1 тыс. куб. м, сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Газпром намерен начать эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении, крупнейшем по запасам газа в Восточной Сибири.

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