ГД ратифицировала соглашения о сотрудничестве РФ с Эстонией и Литвой

Москва, , 12:05 — REGNUM Два соглашения о приграничном сотрудничестве между РФ и Эстонией и РФ и Литвой Госдума ратифицировала на пленарном заседании 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение с Эстонией было подписано в декабре 2016 года, а с Литвой — в декабре 2017 года. Оба они направлены на реализацию совместных приграничных проектов. Так, программа «Россия — Литва» поможет развиваться Калининградской области со стороны РФ и Клайпедского, Мариямпольского, Таурагского уездов со стороны Литвы. Финансирование программы со стороны РФ составит 8,504 млн евро, из которых 4,252 млн евро страна должна направить в 2018 году.

Программа «Россия — Эстония» будет способствовать развитию Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Псковской областей, а также регионов Эстонии Кирда-Ээсти, Лыуна-Ээсти, Кеск-Ээсти. Доля PФ в финансировании проекта составит порядка 8,404 млн евро, из которых 5,139 млн евро должны быть перечислены в 2018 году.