Министр торговли США: рынок Казахстана имеет большой потенциал

Астана, , 12:08 — REGNUM Масштаб делегации США, прибывшей в Казахстан для расширения торгово-экономических связей, говорит о потенциале казахстанского рынка, заявил министр торговли США Уилбур Росс в ходе казахстанско-американского бизнес-форума в Астане, сообщает 25 октября агентство «Казинформ».

Министр торговли отметил, что инвестиции американских компаний в экономику США могут значительно увеличиться при формировании правильных условий. В работе форума принимают участие представители более 20 компаний из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Казахстан принимает первую торговую миссию США. В ходе бизнес-форума было подписано восемь документов в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры, авиастроения, цифровизации и информационных технологий.

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