ГД ратифицировала соглашение в рамках «Интеррег. Регион Балтийского моря»

Москва, , 11:47 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашения между правительством РФ, Европейской комиссией и правительством Германии о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза для обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014 — 2020 годов на территории Российской Федерации», передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Соглашение рассматривается как достижение РФ», — отметил замглавы МЭР Азер Талыбов.

После ратификации соглашения его реализация потребует выделения средств федерального бюджета в размере 4,4 млн евро в качестве российского взноса в программу: 3 млн евро — в 2018 году и еще 1,4 млн евро — в 2019 году. Общий бюджет программы составляет 349,8 млн евро.

Программа направлена на реализацию совместных проектов субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств — членов Европейского союза и Норвегии. Сферами сотрудничества являются транспорт, экология, образование, инвестиции и новые технологии.