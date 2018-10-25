Конкурс «Лидеры России» 2018-2019: более 227 тысяч заявок

Москва, , 11:31 — REGNUM За две недели на участие в кадровом конкурсе «Лидеры России» поступило поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира

Теперь всем участникам необходимо записать и загрузить в систему видеоинтервью. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа.

Отметим, регистрация на конкурс — это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Все, кто не сделает это в срок, не смогут принять участие в остальных этапах конкурса и не будут допущены до дистанционного тестирования.

Напомним, конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

«Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако, помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью. На это остается всего два дня, поэтому не стоит откладывать на последний момент», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно — 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

В Центральном федеральном округе больше всего заявок поступило от участников из Москвы — 57,02% от всех заявок по ЦФО. Также много участников от Московской (17,11%) и Воронежской (3,72%) областей. Остальные регионы распределились следующим образом: Ярославская (2,03%), Липецкая (1,95%), Белгородская (1,92%), Курская (1,79%), Калужская (1,75%), Владимирская (1,62%), Тульская (1,6%), Ивановская (1,55%), Рязанская (1,54%), Тверская (1,52%), Брянская (1,14%), Смоленская (1,01%), Орловская (1,01%), Тамбовская (0,94%) и Костромская (0,78%) области. По эффективности регистрации (соотношению числа регистраций от региона к его населению) регионами-лидерами являются Москва, Калужская и Костромская области.

В Приволжском федеральном округе наибольшее число заявок поступило из Самарской области (19,28%), Республики Башкортостан (18,92%) и Нижегородской области (13,12%). Далее идут Республика Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская Республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская Республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Республики Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в ПФО являются Самарская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область.

В Северо-Западном федеральном округе лидирует Санкт-Петербург с 63,1% регистраций. По остальным регионам СЗФО заявки распределились так: Ленинградская (6,3%), Калининградская (5,85%), Вологодская (4,55%), Архангельская (4,53%), Мурманская (4,16%) области, Республика Коми (3,36%), Новгородская область (2,73%), Республика Карелия (2,57%), Псковская область (2,02%), Ненецкий АО (0,83%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в СЗФО являются Санкт-Петербург, Ненецкий АО и Мурманская область.

В Сибирском федеральном округе больше всего заявок подано от Новосибирской области (22,9%), следом идут Красноярский край (15,23%), Омская (12,03%), Иркутская (11,71%), Кемеровская (9,61%), Томская (7,79%) области, Алтайский край (7,58%), Республика Бурятия (4,81%), Забайкальский край (3,96%), Республики Хакасия (2,16%), Тыва (1,27%) и Алтай (0,95%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в СФО являются Новосибирская, Томская и Омская области.

В Уральском федеральном округе заявки распределились следующим образом: Свердловская (33,32%), Челябинская (22,09%), Тюменская (16,31%), Ханты-Мансийский АО — Югра (14,28%), Ямало-Ненецкий АО (10,71%) и Курганская область (3,29%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в УрФО являются Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО — Югра.

В Южном федеральном округе в лидерах по числу регистраций Краснодарский край (35,9%), Ростовская (28,56%) и Волгоградская (12,65%) области. Остальные регионы ЮФО регистрировались так: Республика Крым (9,27%), Астраханская область (5,11%), Севастополь (4,76%), Республики Адыгея (2,14%) и Калмыкия (1,61%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в ЮФО являются Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь.

Среди дальневосточных регионов регистрация распределилась следующим образом: Хабаровский (26,07%) и Приморский края (24,9%), Республика Саха (Якутия) (18,28%), Амурская (12,08%), Сахалинская (7,88%) области, Камчатский край (4,26%), Еврейская АО (2,79%), Магаданская область (2,8%) и Чукотский АО (0,94%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в ДВФО являются Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Магаданская область.

Из регионов Северо-Кавказского федерального округа поступило меньше заявок, чем из других федеральных округов. Здесь регистрация распределилась так: Ставропольский край (42,48%), Республики Дагестан (28,53%), Кабардино-Балкария (9,99%), Северная Осетия (7,17%), Карачаево-Черкесия (4,66%), Ингушетия (3,6%) и Чечня (3,57%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в СКФО являются Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», ключевой целью которой является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».