Балаклаваская ТЭС в Севастополе готова к запуску

Севастополь, , 11:31 — REGNUM Уже в ближайшие несколько дней в Севастополе состоится официальный запуск первого блока Балаклавской ТЭС, установленной мощностью 235 мегаватт. Постоянная работу энергоблока начнётся в ночь с 26 на 27 октября.

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Как уточнил директор филиала ООО «Технопромэкспорт» Пётр Якименко, объект к вводу готов, завершается плановое техническое обслуживание.

Якименко добавил, что с 1 по 13 октября проводилась тестовая работа ТЭС на различных мощностях и она прошла успешно. В настоящее время блок не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, первые мегаватты Балаклавская ТЭС в Севастополе в энергосистему Крыма выдала в июне 2018 года. В сентябре были завершены испытания первого блока станции. Они стали заключительным этапом перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в эксплуатацию первой очереди Балаклавской ТЭС.

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Напомним, строительство ТЭС, которые было начато после возвращения Крыма в состав России, ведётся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Окончание работ по строительству второго энергоблока Балаклавской ТЭС, установленной мощностью 235 МВт, запланировано на ноябрь 2018 года. Выход ТЭС на полную мощность позволит покрыть потребности в электроэнергии не только Севастополя, но и всего Крыма.