Рубль может выиграть от заседания Европейского центрального банка

Москва, , 11:30 — REGNUM По итогам торгов 24 октября рубль показал разнонаправленную динамику, ослабев в паре с долларом и укрепившись против евро, что, по сути, отражает ситуацию на Forex, где единая валюта продолжила повсеместно дешеветь из-за истории с бюджетным планом Италии. На утренних торгах в четверг рубль сопротивляется давлению продавцов благодаря пику налоговых выплат, cообщил ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

По словам эксперта, пик налогового периода препятствует возвращению доллара выше уровня 66 рублей. Также определенную поддержку рублю оказали недавние заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что Соединенные Штаты пока не собираются вводить дополнительные санкции против России.

«В противовес этим факторам выступает общее уклонение от рисков на мировых площадках и удешевление нефти. Brent замедлила падение, но остается в минорном настроении, будучи не в силах вернуться выше отметки $76 за баррель», — подчеркнул Ковалев.

Также он отметил, что в паре евро/рубль сегодня, 25 октября, могут произойти «интересные движения». Евро пытается восстановиться на международной арене в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Однако, учитывая напряженную обстановку в Италии и ухудшение экономической статистики по еврозоне, председатель ЕЦБ Марио Драги, скорее всего, не сможет порадовать быков по евро, что сыграет на руку нашей валюте», — добавил эксперт.

В случае «голубиного» тона Центробанка, евро/рубль снова направится к отметке 74 рубля. Что же касается завтрашнего заседании Банка России, это событие вряд ли окажет существенное влияние на поведение рубля, полагает аналитик.

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