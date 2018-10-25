Путин поручил продлить для ДФО программу выравнивания энерготарифов

Хабаровск, , 11:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие нормативных актов в целях продления до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня для отдельных категорий потребителей в ДФО. В программу попадут не все потребители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава государства поручил обеспечить продление программы исходя из следующих условий: выравнивание тарифов до среднероссийского уровня осуществляется для потребителей электроэнергии (кроме населения и приравненных к нему категорий), технологическое присоединение которых осуществлено на низком уровне напряжения (0,4 Кв и менее). При этом выравнивание энерготарифов осуществляется исключительно при реализации указанными потребителями инвестиционных проектов в рамках Постановления правительства РФ № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона», а также при соблюдении обязательств по увеличению электропотребления в рамках реализации таких инвестиционных проектов и 100%-ном уровне расчетов за поставленную электроэнергию.

Также президент поручил ввести запрет на выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для потребителей, финансируемых за счет бюджетов всех уровней системы Российской Федерации.

Можно предположить, что таким образом будет свернута программа, которую раньше считали одним из ключевых инструментов достижения новой экономической политики в ДФО — на всем Дальнем Востоке под условия новой программы подпадает лишь пара десятков промышленных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, программа выравнивания энерготарифов для предприятий ДФО до среднероссийского уровня заработала в 2017 году. В пяти регионах — на Колыме, на Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Якутии она почти сразу дала существенный эффект — бизнес и региональные бюджеты сэкономили миллиарды, а высвободившиеся средства были направлены на социальные нужды, повышение зарплат и прочее. Программа изначально была рассчитана на три года. Минвостокразвития настаивало на её продлении в полном объеме. Предприниматели Хабаровского края выражали недовольство, поскольку программа на них не распространилась.