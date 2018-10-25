Петербург продолжит настаивать на приспособлении «Пулково-2» под лоукостеры

Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Санкт-Петербург продолжит настаивать на создании терминала для бюджетных авиакомпаний на площадке «Пулково-2». Об этом заявил 25 октября глава городского комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Головин отметил, что аэропорт «Пулково» продолжает развиваться, за последние 9 месяцев наблюдается рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Растут международные перевозки, растут наши перевозки. Что нужно делать? В дальнейшем мы продолжим настаивать на том, чтобы «Пулково-2» был задействован для лоукостерских перевозок. Наши граждане должны получить возможность пользоваться воздушным транспортом. Вы знаете, что рост цен в России на топливо продолжает вести к росту цен на билеты. У нас есть такая возможность — использовать лоукостеров. У нас уже очень много рейсов выполняет «Победа», имеет право расширить этот сегмент. Есть и иностранные перевозчики, компания Wizz Air летает в Будапешт. Она также готова предложить другие маршруты, но для этого надо зайти в лоукостерскую инфраструктуру, чтобы там был ниже тариф», — пояснил Александр Головин.

Читайте также: Аэропорт Петербурга увеличил пассажиропоток за три квартала 2018 года

Напомним, Ленинградская область также пытается примерить на себя роль базы для лоукостеров на Северо-Западе, этот регион предполагает соорудить соответствующий терминал на аэродроме «Сиверский» в Гатчинском районе.

Между тем, согласовать этот проект пока невозможно, так как существующее под эгидой Минтранса межрегиональное соглашение не позволяет строить новые пассажирские аэропорты в радиусе 450 км от «Пулково».

Читайте ранее в этом сюжете: «Пулково»: призрак хаба и миллионы реальных пассажиров

«Обратной дороги нет»: Ленобласть начнёт проектировать альтернативу Пулково

С 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Компания реализует проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) без привлечения бюджетных средств. В состав акционеров консорциума «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA).

В январе-сентябре 2018 года петербургским аэропортом «Пулково» воспользовались 14 млн 15 тыс. 566 пассажиров. Это на 11,1% выше результата за аналогичный период 2017 года. Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла.