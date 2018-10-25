Военторг «проиграл» подвал нижегородских «Красных казарм»: приватизация

Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM Громкий спор подведомственного Минобороны РФ АО «Военторг-Москва» с администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Весенние инвестиции» завершился проигрышем истца. Истребуемый «из чужого незаконного владения» подвал в здании военного городка «Красные казармы» останется у компании, которая приобрела её у победителя торгов, прошедших в 2014 году. Помещение находится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Решение суда может быть ещё обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приказом Минобороны РФ от 1 октября 2012 года в собственность администрации Нижнего Новгорода была передана казарма общей площадью 6780 кв. в на Нижневолжской набережной, 1б в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2012 года мэрия зарегистрировала право собственности на данный объект, известный как казарма военного городка «Красные казармы». В феврале 2014 года между комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода и предпринимателем Дмитрием Володиным по результатам торгов был заключён договор купли-продажи четырёхэтажного здания общей площадью 5985,4 кв. м, нежилого отдельно стоящего здания контрольно-пропускного пункта. Позднее Володин по договору купли-продажи продал имущество ООО «Весенние инвестиции», которое, к слову, на торгах выступало вторым участником.

5 марта 2018 года АО «Военторг-Москва», подведомственное Минобороны РФ, обратилось к ООО «Весенние инвестиции» и мэрии Нижнего Новгорода с иском о признании недействительным договора купли-продажи муниципального имущества от 20.02.2014 года, заключенного по результатам торгов, и истребовании из чужого незаконного владения подземного этажа общей площадью 1517 кв.м. В суде истец заявил, что после реорганизации в форме преобразования федерального казенного предприятия «Управление торговли Московского военного округа» в ОАО «Управление торговли Московского военного округа» к последнему перешёл спорный подвал. В августе 2012 года ОАО было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Управление торговли Западного военного округа», а позднее его переименовали в ОАО «Военторг — Запад». 15 февраля 2016 года общество было реорганизовано и из него выделили АО «Военторг-Москва». В соответствии с передаточным актом от 3 июня 2016 года в составе подлежащего передаче ему имущества значился и спорный подвал.

«Полагая помещение подвала в здании 1б по Нижневолжская набережной г. Нижнего Новгорода принадлежит АО «Военторг-Москва» и его отчуждение было произведено с нарушением требований действующего законодательства, истец обратился с настоящим иском в суд. Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего», — отмечается в определении суда.

В суде было заявлено, что «ни истец, ни его правопредшественники в качестве представителей собственника объекта недвижимости длительное время себя не проявляли, бремени и обязанностей собственника не несли, контроль в отношении объекта не осуществляли, никаких договоров на использование, содержание объекта не заключали» и «доказательств обратного в дело не представлено».

Суд заявил о пропуске истцом срока исковой давности и отказал в требованиях. Решение может быть ещё обжаловано, так как не вступило в законную силу.

Напомним, здание, где расположен спорный объект, возведено архитектором Ильёй Ефимовым в 1853. Его строили для расквартирования военных и жандармов, которые прибывали в Нижний Новгород.