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Из аэропорта Сочи не смогли улететь четыре рейса

Экономика

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме

Из аэропорта Сочи не смогли улететь четыре рейса
Иллюстрация: Luxfon.com
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Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2018, 11:16 — REGNUM  Международный аэропорт «Сочи» 25 октября работает в штатном режиме. Аэропорт готов обслуживать суда на прилет и вылет, сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее из-за погодных условий несколько воздушных судов совершили посадку на запасных аэродромах. Так, в ночь на 25 октября, по решению командиров три самолета, направлявшихся из Москвы в Сочи, совершили посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. Самолет, направлявшийся в Сочи из Стамбула, совершил посадку на запасном аэродроме в Трабзоне. Еще четыре рейса ожидают отправки из Сочи: с пассажирами работают представители авиакомпаний. Вылет самолетов с запасных аэродромов ожидается в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней, обрушившихся на регион 24 октября, оказались размыты участки железной дороги. В результате задержано 15 пассажирских поездов.

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Авиаперевозки
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