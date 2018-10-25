Актер Джим Парсонс из «Теории Большого взрыва» заработал за год $26,5 млн

Москва, , 10:59 — REGNUM Американский актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в телесериале «Теория Большого взрыва», четвертый год подряд назван наиболее высокооплачиваемым актером телесериалов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

Сообщается, что заработок Парсонса с июня 2017 по июнь 2018 года составил $26,5 млн без вычета налогов. Вторую строчку рейтинга занял еще один актер из «Теории Большого взрыва» — Джонни Галэки, он за год заработал $25 млн. Актеры Кунал Найяр и Саймон Хелберг, также снимавшиеся в вышеупомянутом сериале, разделили третье и четвертое место — они заработали за год по $23,5 млн. На пятом месте с заработком в $19 млн расположился актер Марк Хэрмон, снимавшийся в сериале «Морская полиция: Спецотдел».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Первым в списке стал актер Джордж Клуни, который с июня 2017 по июнь 2018 года заработал порядка $239 млн.

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