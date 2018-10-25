В Свердловской области прогнозируют рост ВРП и средней зарплаты

Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области среднемесячная заработная плата может возрасти к 2021 году до 45 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

Правительство Свердловской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2019−2021 годы. Согласно принятому документу в Свердловской области ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) сначала до 102,5% в 2019 году и до 103,1 в 2021 году. При этом рост промышленного производства прогнозируется на уроне 3,5% ежегодно.

«В 2021 году заработная плата в Свердловской области прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей, рост в среднем на 6,2 процента в год» — уточнили в департаменте.

Напомним, что в середине 2018 года среднемесячная заработная плата в Свердловской области, согласно данным статистического ведомства составила 40,3 тыс. рублей и в сравнении с 2017 годом средняя зарплата выросла на 7,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Свердловской области на очередном заседании также одобрило проект бюджета на 2019 год. Как и в 2018 году, бюджет будет дефицитный: доходы казны предусмотрены в объёме 239,2 млрд рублей, а расходы в размере 245,7 млрд рублей.

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