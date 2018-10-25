На расчистку селепровода в Кабардино-Балкарии выделили 91,6 млн рублей

Тырныауз, Кабардино-Балкария, , 10:53 — REGNUM Кабардино-Балкарии выделено в 2018 году из федерального бюджета 91,6 млн рублей на проведение работ по защите населения от ЧС природного характера. Денежные средства будут направлены конкретно на расчистку селепровода в городе Тырныаузе, сообщил 24 октября на совещании в правительстве начальник управления МЧС по региону Михаил Надежин.

Напомним, это защитное сооружение на реке Герхожан-Суу было построено специально, чтобы отводить от города селевые массы. После ЧС в Кабардино-Балкарии в 2017 году правительство региона разработало программу «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике». Ее стоимость оценили в сумму более 22 млрд рублей.

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О необходимости проведения масштабных работ по защите ряда районов республики от стихийных бедствий, связанных со сходом селевых потоков, лавин, оползней, заявил в октябре 2017 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным бывший глава республики Юрий Коков.

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