ПАО ФосАгро определило направления развития на следующий год

Сингапур, , 10:42 — REGNUM На выездном заседании совета директоров ПАО «ФосАгро» в Сингапуре определены приоритетные направления развития компании на 2019 год и заслушан доклад о разработке долгосрочной стратегии продаж минеральных удобрений на период с 2020 по 2025 годы.

Место проведения заседания выбрано не случайно. Пять лет назад здесь начал работу первый зарубежный трейдер ФосАгро — PhosAgro Asia.

Стратегия продаж на период до 2025 года будет предусматривать дальнейшее расширение присутствия на российском рынке и премиальных рынках за рубежом, увеличение ассортимента выпускаемых марок, в том числе за счет инновационных и специализированных удобрений.

Компания будет активно продвигать на рынок консультационные услуги в области агротехнологий и эффективного применения удобрений. Планируется выход в сегмент реализации сопутствующих товаров, включая кормовые добавки. Стратегия развития продаж будет вынесена на утверждение на одном из ближайших заседаний совета директоров.

«Несмотря на то, что продукция Группы «ФосАгро» востребована в 100 странах мира, стратегическим приоритетом всегда останется российский рынок минеральных удобрений, где компания является крупнейшим поставщиком всех видов удобрений и куда поставляется их самый большой объем. Так, из примерно 6,9 млн тонн, проданных за 9 месяцев т.г., на российский рынок было поставлено 2,1 млн тонн (30%), в Европу — 1,53 млн тонн (22%) и 1,47 млн тонн (21%) в Латинскую Америку. Из продаваемых продуктов значительно выросли продажи гранулированного карбамида», — отметил генеральный директор, член совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Руководитель компании также подчеркнул что фокус развития «ФосАгро» будет по-прежнему нацелен на повышение операционной эффективности, снижение издержек производства за счет применения передовых решений и наилучших доступных технологий.

Прогноз по CAPEX на текущий год сохраняется на уровне 32−33 млрд. рублей. В Кировском филиале АО «Апатит» «ФосАгро» завершает проекты по расширению апатит-нефелиновой фабрики №3 (АНОФ-3) с целевой мощностью 9 млн тонн, строительство комплекса по выпуску апатитового концентрата на АНОФ-2 и циклично-поточной транспортировки горной массы на Восточном руднике.

В Балаковском филиале АО «Апатит» в этом году был введен в эксплуатацию аммиакопровод, модернизирована сернокислотную установку и достигнуты целевые показатели производительности по P2O5 на четвертом комплексе экстракционно-фосфорной кислоты.

В Череповецком производственном комплексе «ФосАгро» в стадии реализации находятся проекты по строительству новых производств серной и азотной кислоты, сульфата аммония, склада сырья.

Анализируются перспективы комплексного развития предприятия компании «ФосАгро» в Волхове.