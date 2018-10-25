Курс китайской валюты плавно подбирается к отметке семь юаней за доллар

Пекин, , 10:38 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты вновь просел по отношению к доллару США, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

За прошедшие судки юань сдал доллару 52 базисные пункта, остановившись на курсе 6,9409 юаней за доллар. Однако, если сравнивать с курсом юаня десятидневной давности, то падение будет несколько более значительным — 255 базисных пункт, что, при общих колебаниях, говорит о ярко выраженной тенденции к девальвации юаня.

Тем наглядней эта тенденция проявляется, если за точку отсчета брать 7 февраля текущего года, когда юань был на своем пике. С тех пор падение превысило 6550 базисных пунктов, фактически опустив юань до его долгосрочного минимума.

Некоторые эксперты, в том числе, западные, склонны считать, что девальвация юаня так или иначе связана с торговыми войнами между Китаем и США. Китай это всячески отрицает.

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