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Курс китайской валюты плавно подбирается к отметке семь юаней за доллар

Экономика

6,9409 юаней за доллар США: возможно, это не предел

Курс китайской валюты плавно подбирается к отметке семь юаней за доллар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 25 октября 2018, 10:38 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты вновь просел по отношению к доллару США, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

За прошедшие судки юань сдал доллару 52 базисные пункта, остановившись на курсе 6,9409 юаней за доллар. Однако, если сравнивать с курсом юаня десятидневной давности, то падение будет несколько более значительным — 255 базисных пункт, что, при общих колебаниях, говорит о ярко выраженной тенденции к девальвации юаня.

Тем наглядней эта тенденция проявляется, если за точку отсчета брать 7 февраля текущего года, когда юань был на своем пике. С тех пор падение превысило 6550 базисных пунктов, фактически опустив юань до его долгосрочного минимума.

Некоторые эксперты, в том числе, западные, склонны считать, что девальвация юаня так или иначе связана с торговыми войнами между Китаем и США. Китай это всячески отрицает.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские власти продолжают девальвировать юань

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