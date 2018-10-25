Сеул будет платить Пхеньяну за транзит газа из России — СМИ

Сеул, , 10:38 — REGNUM За транзит газа в случае строительства трубопровода из России в Южную Корею Пхеньян сможет ежегодно получать порядка $180 млн, пишет 25 октября газета The Korea Herald.

Отмечается, что данную сумму придется выплачивать южнокорейской Национальной газовой компании (KOGAS).

«KOGAS и российский газовый гигант Газпром возобновили совместные переговоры по проекту газопровода, поскольку президент Южной Кореи Мун Чже Ин активно проводит политику взаимодействия с Северной Кореей», — говорится в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, что руководство компании возобновило переговоры с властями Южной Кореи о реализации проекта транзитного газопровода по территории КНДР.

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