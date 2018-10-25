Доход казахстанского фонда «Самрук-Казына» увеличился в два раза

Астана, , 10:44 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года фонд национального благосостояния АО «Самрук-Казына» получил чистый доход в размере 825,3 млрд тенге ($2,25 млрд), что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе фонда.

Годовой план по чистому доходу составляет 533 млрд тенге ($1,45 млрд). Операционная прибыль составила 635,7 млрд тенге ($1,73 млрд), что на 112% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

Напомним, в апреле 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил стратегию развития фонда на 2018−2028 годы. Согласно документу, основной целью фонда является выравнивание показателей деятельности фонда с мировыми компаниями-аналогами.

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