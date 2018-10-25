Губернатор Хабаровского края: Комплекс «Аркаим» должен работать

Хабаровск, , 10:37 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что правительство региона сделает всё возможное для возобновления производства на деревоперерабатывающем гиганте «Аркаим» в свободном порту Ванино. Вопросы поддержки комплекса глава края обсудил со старшим вице-президентом управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павлом Билибиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Лесной комплекс мирового уровня в Хабаровском крае под угрозой остановки

Павел Билибин отметил, что ВЭБ планирует сохранить единый производственный комплекс «Аркаима», приложить все усилия для возобновления выпуска продукции, а также для повышения эффективности этого актива.

Сергей Фургал подчеркнул, что правительство региона поддерживает позицию банка. Краевые власти заинтересованы в скорейшем запуске производства и готовы сделать все необходимое в рамках действующего законодательства для решения этой задачи.

«Сотрудники предприятия не должны страдать от недобросовестных действий собственников и других структур, которые там сейчас работают. У нас в приоритете возобновление производства, работа предприятия строго по закону, выплата «белой зарплаты» и стабильные налоговые отчисления в краевой бюджет. Мы со своей стороны готовы делать все необходимое для решения этих задач», — сказал Сергей Фургал.

ВЭБ — один из крупнейших кредиторов «Аркаима», на его строительство он предоставил кредит в размере 276 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим» в свободном порту Ванино был введён в эксплуатацию в 2010 году. Уникальный комплекс мирового уровня способен производить все виды сухих пиломатериалов, включая топливные пелеты — производство на «Аркаиме» безотходное. Но в 2013 году предприятию не хватило оборотных средств и начались проблемы, в том числе с выплатой кредитов.

В начале августа 2018 года «Аркаим» окружили люди в масках и с оружием. Работники забили тревогу, решив, что это рейдерский захват, но оказалось, что таким образом действует конкурсный управляющий — предприятие находится в стадии банкротства. Позже выяснилось, что у «Аркаима» теперь новый собственник — ООО «Инвестор».