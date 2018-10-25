Резиденты ТОР во Владивостоке получат уточнения по нулевому НДС

Москва, , 10:21 — REGNUM Закон об уточнении правил нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Теперь в законе будет прописан точный перечень документов, которые резиденты ТОР во Владивостоке должны предоставить для того, чтобы получить льготы по НДС. Речь идет о налогообложении таможенной процедуры свободной таможенной зоны для реализации товаров. Сегодня нормы законы уточняют, что такие операции не облагаются НДС, но не уточняют перечень документов, которые необходимы для оформления такой налоговой льготы.

Кроме того, теперь в законе также будет прописано, что именно резиденты ТОР во Владивостоке имеют право не уплачивать НДС за размещение товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.