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Зарегистрировавшиеся самозанятые получат 10 тыс. рублей

Экономика

Как стартовый налоговый вычет

Москва, 25 октября 2018, 10:06 — REGNUM  Законопроект о налоге на профессиональный доход предполагает стартовый налоговый вычет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, это следует из поправок в Налоговый кодекс, которые Госдума обсудит в первом чтении.

Согласно изменениям, 10 тыс. рублей дается однократно. Предполагается, что остаток восстанавливается при повторной постановке на учет. Срок использования вычета не ограничен.

Госдума в первом чтении обсудит пакет поправок о налоге для граждан, зарегистрировавших в качестве самозанятых. Эксперимент продлится 10 лет в четырех регионах России — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отметил, что регионы были выбраны исходя из того, что они являются донорами, при этом в комитет поступают просьбы субъектов о присоединении к эксперименту.

«У нас поступило более 50 положительных заключений из регионов», — также отметил Макаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит налогообложение самозанятых

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