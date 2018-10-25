Больше половины граждан Франции против атомной энергетики

Париж, , 10:06 — REGNUM Большинство граждан Франции выступают против атомной энергетики, показало исследование центра Odoxa, опубликованное 24 октября, сообщает французское издание Le Figaro.

По данным экспертов, в рамках проводимого в интернете опроса 53% опрошенных заявили, что они против «выработки энергии на АЭС», из них 19% подчеркнули свое «категорическое» неприятие этого вида энергетики. При этом пять лет назад атомную энергетику поддерживали 67% респондентов.

Напомним, французские власти заявили о своей цели сократить долю АЭС в энергопроизводстве страны с 75% до 50% к 2025 году. Эта отрасль столкнулась с целым рядом проблем, в том числе устареванием парка своих реакторов. Тем не менее, как отмечает французская пресса, полностью от этого источника электроэнергии Париж отказываться не намерен.