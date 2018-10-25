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Банк России отозвал ряд лицензий у страховых компаний

Экономика

25 октября текущего года Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций — «Уралтрансбанк» и «Союзный»

Банк России отозвал ряд лицензий у страховых компаний
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 25 октября 2018, 10:04 — REGNUM  У страховых компаний «Акцепт» и «Выручим!» в России отозваны ряд лицензий. Такое решение принял Центральный банк (ЦБ) России, сообщается 25 октября на сайте регулятора.

Так, у компаний отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября текущего года Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций — «Уралтрансбанк» и «Союзный».

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